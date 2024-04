Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Beifahrer rastet nach Verkehrsunfall aus

Hamm-Mitte (ots)

Nach dem Zusammenstoß zweier Pkw ist ein 42-jähriger am Montag, 29. April, eskaliert: Der Hammer beleidigte eine 24 Jahre alte Unfallbeteiligte derart, dass ein Zeuge einschreiten und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten musste.

Zur Auseinandersetzung kam es gegen 11.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Mann als Beifahrer seiner 43 Jahre alten Frau in einem Fiat die Wilhelmstraße in westliche Richtung. Auf Höhe einer Tankstelle kollidierte das Ehepaar mit dem BMW der 24-jährigen Hammerin, die von dem Gelände links nach Osten abbiegen wollte.

Durch den Unfall verletzte sich die Fiat-Fahrerin leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Ihr Auto nahm Schaden an der linken Front in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zudem wies der BMW eine Beschädigung an der Fahrertür von zirka 2.500 Euro auf. (jes)

