Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Turnhalle eingestiegen- Zeugensuche

Gotha (ots)

In die Turnhalle einer Schule in der Bufleber Straße brachen Unbekannte am zurückliegenden Wochenende ein. Offenbar gelangten die Täter über ein Fenster in das Gebäudeinnere und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit geprüft. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28. April, 22.00 Uhr und heute Morgen, 05.45 Uhr. Es ist noch unklar, ob ein oder mehrere Personen die Tat verübten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0111559/2023) entgegen. (jd)

