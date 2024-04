POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Hamm-Mitte (ots) - Nach dem Zusammenstoß zweier Pkw ist ein 42-jähriger am Montag, 29. April, eskaliert: Der Hammer beleidigte eine 24 Jahre alte Unfallbeteiligte derart, dass ein Zeuge einschreiten und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten musste. Zur Auseinandersetzung kam es gegen 11.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Mann als Beifahrer seiner 43 Jahre alten Frau in einem Fiat die Wilhelmstraße in ...

