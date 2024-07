Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Jugendlicher nach Badeunfall verstorben

Lampertheim (ots)

Nach einem Badeunfall Montagabend (08.07.) in einem Badesee (wir haben berichtet), ist der Jugendliche in der Nacht zum Donnerstag (11.07.) in einem Krankenhaus verstorben. Der junge Mann war 17 Jahre alt und nicht, wie ursprünglich vermeldet, 16 Jahre alt. Der Jugendliche konnte zunächst reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten von einem Unglücksfall aus. Es liegen keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5818876

