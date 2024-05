Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mit gefälschten Führerschein unterwegs

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Sonntag (19.05.2024) war ein Mann mit einem gefälschten Führerschein in Augsburg unterwegs. Beamte hatten den richtigen Riecher und beendeten seine Fahrt. Gegen 11.45 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer in der Königsbrunner Straße. Bei der Verkehrskontrolle händigte der 35-Jährige einen ausländischen Führerschein aus. Den Beamten kam das Dokument verdächtig vor. Bei der weiteren Abklärung stellte sich heraus, dass der Führerschein komplett gefälscht war. Der 35-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis. Die Fahrt war somit beendet und der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell