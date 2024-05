Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebinnen erwischt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (17.05.2024) wollten zwei Jugendliche mehrere Gegenstände aus einem Kaufhaus entwenden. Sie müssen nun mit Konsequenzen rechnen. Gegen 14.30 Uhr waren zwei weibliche Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort fielen sie auf Grund ihres Verhaltens einem Mitarbeiter auf. Es stellte sich heraus, dass die Beiden mehrere Kleidungsstücke sowie Schmuck einsteckten und ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollten. Die Polizei wurde gerufen. Die beiden Jugendlichen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten. Von dort wurden die Eltern informiert und gebeten, die Beiden abzuholen. Das Duo erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

