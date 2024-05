Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall mit Streifenwagen

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Freitag (17.05.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Unteren Talweg. Vier Personen wurden dabei mindestens leicht verletzt. Die Pressestelle der Polizei informierte auf Grund des hohen medialen Interesses bereits am Freitag mit Pressemeldung Nr. 1038 über die ersten Erkenntnisse. Gegen 11.35 Uhr war ein Streifenwagen in der Straße Unterer Talweg zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Ein Volvo fuhr zu diesem Zeitpunkt von der Straße "Auf dem Nol" in den Unteren Talweg und übersah offenbar den Streifenwagen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Streifenwagen gegen einen Baum und ein Verkehrszeichen geschleudert und touchierte zudem ein geparktes Fahrzeug. Außerdem wurde das Vorderrad aus der Achse gerissen und flog gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Alle drei Insassen des Streifenwagens sowie der Volvo-Fahrer kamen ins Krankenhaus. Sie wurden nach bisherigem Kenntnisstand mindestens leicht verletzt. Für die Erstversorgung waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Hubschrauber vor Ort. Der Untere Talweg musste für die Unfallaufnahme sowie die Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Beim Streifenwagen sowie beim Volvo entstand Totalschaden. Auch bei den beiden geparkten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. Der Gesamtschaden wird auf über 75.000 Euro geschätzt. Da für den Volvo-Fahrer "Vorfahrt gewähren" galt, muss er sich nach derzeitigem Stand wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell