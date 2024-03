Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240313-2: Zeugensuche nach Einbrüchen

Wesseling und Pulheim (ots)

Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (12. März) in eine Wohnung in Wesseling und ein Haus in Pulheim eingebrochen.

Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Wesseling-Urfeld habe der Geschädigte seine Wohnung am Ubierweg gegen 8 Uhr verlassen. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte habe er bemerkt, dass die Balkontüre offenstand und mehrere Schränke durchwühlt worden waren. Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelmarken an der Balkontüre fest.

Eine weitere Geschädigte habe ihr Haus in Pulheim-Dansweiler gegen 17.30 Uhr verlassen. Gegen 19 Uhr habe eine Zeugin zwei unbekannte Stimmen im Haus im Bereich der Landessstraße (L) 91 bemerkt. Kurz danach sei einer weiteren Zeugin ein dunkel gekleideter und maskierter Mann im Garten entgegengekommen. Die zwei Täter seien daraufhin Zeugenaussagen zufolge in Richtung Bergheim-Glessen geflüchtet.

In beiden Fällen sicherten Beamte Spuren am Tatort und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

