Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Digitalisierungsminister Christian Pegel eröffnet ersten MAKEathon in Wismar

Schwerin (ots)

Digitalisierungsminister Christian Pegel wird am Donnerstag den ersten sogenannten MAKEathon, ein Ideenfindungsprozess, im Innovationszentrum Wismar mit einem Grußwort eröffnen. Dieser Ideenfindungsprozess fördert digitale Kompetenzen, Kreativität und Innovationsgeist in Mecklenburg-Vorpommern.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 19. Oktober 2023, 13 Uhr

Ort: Digitales Innovationszentrum Wismar,Stockholmer Straße 16, 23966 Wismar

Die insgesamt sechs Innovationszentren in Mecklenburg-Vorpommern an den Standorten Wismar, Rostock, Schwerin, Greifswald, Neubrandenburg und Stralsund haben im Verbund mit ausgewählten sogenannten Coworking-Spaces die Aufgabe, innovative und digitale Lösungen beispielsweise die Energiewende, intelligente Mobilität und Nachhaltigkeit zu erarbeiten.

In Wismar dreht sich alles um das Thema Digitalisierung in der Energiewende unter dem Motto "Wie können wir die Energiewende für alle Einkommensschichten erlebbar machen und wie werden sich die Wohnräume und Quartiere, sprich Wohngebiete in Zukunft entwickeln?".

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell