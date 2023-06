POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfall zwischen E-Kleinkraftrad und Reh -eine Person schwer verletzt

Sögel (ots) - Gestern kam es zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Mercedes Bei der Tatörtlichkeit könnte es sich um einen Parkplatz in der Straße "Knippers Kohlenhof" oder um einen Parkplatz in der Wahner Straße handeln. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 ...

mehr