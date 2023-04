Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am 24.04.2023 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter im Bereich des Stausees in Vippachedelhausen eine Jagdhütte der Jagdgemeinschaft Berlstedt in Brand gesetzt. Als Zeugen das Feuer bemerkten, stand die Hütte bereits im Vollbrand. Auch an einem neben dem Brandobjekt stehenden Toilettenhäuschen konnten Spuren gesichert werden, welche auf den Versuch hindeuten, dieses ebenfalls in Brand zu setzen. Ein technischer Defekt wurde durch die Einsatzkräfte ausgeschlossen. Die Jagdhütte wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche Hinweise auf das Brandgeschehen bzw. zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei-Inspektion Weimar unter der Rufnummer (03643) 882-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell