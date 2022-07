Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck

Hinweisgeber gesucht

Darmstadt (ots)

Am Samstag (9.7.) zwischen 2 Uhr und 11 Uhr, sind noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus "Am Elfengrund" eingebrochen und haben Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Über ein Küchenfenster hatten sich die ungebetenen Besucher Zugang verschafft und anschließend den Keller und das Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchsucht. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

