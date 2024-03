Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240313-1: Kriminalbeamte identifizieren Tatverdächtigen - Festnahme

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Zivilbeamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben am Donnerstagabend (15. Februar) in Bergheim zwei Männer (28, 34) vorläufig festgenommen. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, für insgesamt zwölf Wohnungseinbrüche in verschiedenen Städten verantwortlich zu sein. Seinem Komplizen wird aktuell ein Einbruch zur Last gelegt. Beide Tatverdächtige mussten sich bereits vor einem Richter verantworten, der sie in Untersuchungshaft schickte.

Kriminalbeamte einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe übernahmen bereits im November 2023 die Bearbeitung mehrerer Einbrüche. Die Tatorte waren in Elsdorf, Frechen und Rösrath. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich zudem Ermittlungsansätze zu Einbrüchen in Köln, dem Rhein-Sieg-Kreis und Unna.

Nach einem Einbruch am Mittwoch (13. September 2023) im Elsdorf werteten die zuständigen Kriminalbeamten die Aufzeichnungen einer privaten Überwachungskamera aus. Die Bilder waren so gut, dass die technischen Verfahren durch Fachdienststellen der Landeskriminalämter Bayern, Hessen und NRW zur Identifizierung des 28-Jährigen führte. Diese Ermittlungsergebnisse decken sich mit der Aussage eines Zeugen, der den Tatverdächtigen am gleichen Tag in Elsdorf an einem anderen Haus beim Aufhebeln eines Küchenfensters beobachtet hatte. Nachdem der Täter entdeckt worden war, hatte er umgehend die Flucht ergriffen.

Zwei Tage später brach ein Mann in Frechen zur Mittagszeit in ein Wohnhaus ein. Der Täter hebelte das frontal zur Straße gelegene Küchenfenster auf, drang in die Wohnung ein und entwendete mehrere Uhren sowie Schmuck. Ein Zeuge hatte den Einbrecher gesehen und gab ebenfalls einen Hinweis auf den nunmehr Festgenommenen.

Durch den Einsatz einer Ermittlungsgruppe erhärtete die Polizei Rhein-Erft-Kreis den Tatverdacht. Umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen waren die Folge. Zivilbeamte kontrollierten den Mann und seinen Begleiter schließlich am Donnerstagabend (15. Februar) gegen 21.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Autobahnanschlussstelle Bergheim-Süd. Dabei fanden die Polizisten in seinem Auto Gegenstände, die nach aktuellen Recherchen zuvor bei einem Einbruch in Schwerte entwendet worden waren. Zudem hatte er Schmuckstücke bei sich, bei denen es sich ebenfalls um Tatbeute handeln dürfte. Die Beamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Sie befinden sich seitdem auf Anordnung eines Richters in Untersuchungshaft.

Am darauffolgenden Morgen (16. Februar) durchsuchten die Beamten in Bergheim die Wohnung des 28-Jährigen. Auch diese Maßnahme hatte ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln angeordnet. Bei der Durchsuchung fanden die Kriminalbeamten Mobiltelefone, hochpreisige Handtaschen, Parfüm und Schmuck. Da es sich bei diesen Gegenständen ebenfalls um Tatbeute oder Beweismittel handelt, erfolgte durch die Beamten die Sicherstellung.

Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell