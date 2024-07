POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Auf ein Wohnhaus in der Platanenallee hatten es Kriminelle am Mittwoch (10.07.), in der Zeit zwischen 7.00 und 17.30 Uhr, abgesehen. Die Täter versuchten mehrfach, sich gewaltsam Zugang in das Gebäude zu verschaffen, scheiterten aber mit ihren Einbruchsversuchen. Durch ihr rabiates ...

mehr