POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Wohnhaus scheitert/Kriminelle verursachen Schaden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf ein Wohnhaus in der Platanenallee hatten es Kriminelle am Mittwoch (10.07.), in der Zeit zwischen 7.00 und 17.30 Uhr, abgesehen. Die Täter versuchten mehrfach, sich gewaltsam Zugang in das Gebäude zu verschaffen, scheiterten aber mit ihren Einbruchsversuchen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie allerdings einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

