Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in ein leerstehendes Haus

Merzalben (ots)

Unbekannte Täter versuchten, zwischen dem 20.01. und dem 27.01. in ein aktuell leerstehendes Einfamilienhaus in der Hirtenstraße einzubrechen. An beiden Haustüren sind Hebelspuren in Höhe des Türschlosses erkennbar. Offensichtlich gelang es den Tätern nicht, diese zu öffnen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

