Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 27.01.2024, 23:00 Uhr - 23:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Dr.-Ehrensberger-Straße 27. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs beim Rückwärtsfahren vor dem Ausparken einen hinter ihm ebenfalls in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkten grauen Audi A1 Sportback und verursachte am Kühlergrill einen Schaden von rund 1.000 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um eine ältere Mercedes-E-Klasse-Limousine (hellblaue oder hellgrüne Farbe) mit ZW-Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell