Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am 30. April, in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 13.15 Uhr parkte ein 77-Jähriger seinen Ford auf dem Parkplatz eines Textilgeschäftes in der Schönauer Straße. Als der Mann zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Fahrzeugheck fest, welche augenscheinlich von einem Verkehrsunfall herrührten. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle, nachdem er einen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursacht hatte. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein Verursacherfahrzeug in der Farbe Weiß handeln könnte. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0111358/2024) entgegen. (jd)

