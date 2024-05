Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern Abend, zwischen 17.35 Uhr und 18.50 Uhr, einen weißen VW Up im Bereich der Fahrertür. Das beschädigte Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße An der Münze. Mutmaßlich entstanden die Beschädigungen durch einen Zusammenstoß mit einer anderen Fahrzeugtür. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Verursacher und seinem Fahrzeug geben können (Telefonnummer 03691 - 261124, Bezugsnummer 0111571/2024). (mwi)

