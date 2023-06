Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Mettmann - 2306067

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht zu Freitag, 16. Juni 2023, kam es zu gleich zwei versuchten Geschäftseinbrüchen an der Bonsfelder Straße. Gegen 1 Uhr wurde ein aufmerksamer Anwohner durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Er stellte einen Mann fest, welcher an der eingeschlagenen Glastür eines Friseursalons rüttelte. Während der Anwohner folgerichtig die Polizei informierte, flohen der Tatverdächtige sowie ein Mittäter in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten konnten die Einbrecher trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Tatverdächtigen sowohl die verglaste Eingangstür des Friseurgeschäftes als auch einer Pizzeria beschädigt hatten. Augenscheinlich waren sie jedoch in beiden Fällen nicht in die Verkaufsräume gelangt, um Wertsachen zu entwenden. Der Sachschaden wird jeweils auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und trugen jeweils eine Basecap, eine davon mit einem roten Schirm. Einer der Männer soll circa 180 cm groß gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 2 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Wohnungstür gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro. Augenscheinlich auf dem Einstiegsweg flüchteten sie anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

