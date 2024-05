LPI-GTH: Transporterfahrer unter Alkoholeinfluss

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde in der vergangenen Nacht, gegen 03.15 Uhr, in der Goethestraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von 0,7 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte diesen Wert. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (mwi) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr