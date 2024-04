PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Vandale in Bad Schwalbach aktiv +++ Unter Drogeneinfluss bei Geschwindigkeitskontrolle erwischt +++ Schwerverletzte nach Zusammenstoß von zwei Zweirädern - Radfahrer verstorben +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Vandale in Bad Schwalbach aktiv,

Bad Schwalbach, Kirchstraße/Martha-von-Opel-Weg, Montag, 15.04.2024, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) Ein bisher Unbekannter hat am Montagabend in Bad Schwalbach mehrere Scheiben eingeworfen, eine Brandmeldeanlage wurde auch ausgelöst. Die Beamten wurden von einem Passanten gegen 20:10 Uhr zunächst in die Kirchstraße gerufen, da dort an einem Geschäft die Schaufensterscheibe eingeworfen worden war. Die Streife nahm den Schaden in Augenschein und konnte klären, dass nichts aus dem Geschäft entwendet worden war. Noch während der Sachverhaltsaufnahme mussten die Polizisten eilig zu einer Unterkunft im Martha-von-Opel-Weg fahren, da dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde verifiziert, dass es sich um einen absichtlichen Fehlalarm gehandelt hatte. Kurz darauf wurde die Polizei zu einem in der Nähe geparkten Pkw gerufen, an dem ebenfalls die Scheiben eingeworfen worden waren. Ein Zeuge hatte von einer Parkbank aus den Täter beobachten können, wie dieser sich dem blauen BMW im Martha-von-Opel-Weg näherte und Steine gegen die Scheiben schleuderte. Anschließend sei der Mann geflohen. Der Täter wird beschrieben als

- männlich - etwa 180-185 cm groß - helle Haut - heller Hoodie (Kapuze aufgezogen) - dunkle Jogginghose - rötlich/orangene, bunte Einkaufstasche

Ein Zusammenhang der drei Taten ist sehr wahrscheinlich und wird von den Ermittlern überprüft. Der Sachschaden wird auf über 6.000 EUR plus der Kosten für den Feuerwehreinsatz geschätzt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 entgegen.

2. Unter Drogeneinfluss bei Geschwindigkeitskontrolle erwischt, Eltville, Bundesstraße 260, Montag, 15.04.2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 16.04.2024, 00:00 Uhr

(wie) Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Nähe von Eltville erwischte die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag eine berauschte Autofahrerin. Die Beamten hatte zunächst die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Schwalbacher Straße überwacht und vier Verstöße festgestellt und direkt geahndet werden. Später wurde die Kontrolle an die B 260 in Höhe des Kloster Tiefenthal verlegt. Dort fiel den Beamten ein zu schnell fahrender Fiat 500 auf. Bei der Kontrolle wurde schnell klar, dass die 27-jährige Fahrerin unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde die Frau für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Weiteres Autofahren wurde ihr untersagt, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die 27-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

3. Bei Unfall an Hühnerkirche verletzt,

Hünstetten, Bundesstraße 417, Montag, 15.04.2024, 19:00 Uhr

(wie) Am Montagabend sind zwei Personen bei einem Unfall auf der B 417 bei Hünstetten verletzt worden. Eine 29-Jährige befuhr mit einem VW Kleinbus die L 3275 von Wallbach kommend in Richtung Limbach. An der Kreuzung mit der B 417 Höhe Hühnerkirche wollte sie die Bundesstraße weiter in Richtung Limbach überqueren. Hierbei übersah sie offenbar den von Wiesbaden vorfahrtsberechtigt kommenden Mazda eines 43-Jährigen. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, infolgedessen die Fahrzeuge auseinandergeschleudert wurden. Bei dem Unfall wurden die 29-Jährige VW-Fahrerin und eine 37-jährige Mitfahrerin im Mazda verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzte in ein Krankenhaus. Die B 417 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis circa 20:00 Uhr gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 EUR.

4. Hoher Schaden bei Unfallflucht,

Bad Schwalbach-Langenseifen, Neustraße, Freitag, 12.04.2024, 08:10 Uhr bis 11:50 Uhr

(wie) Nach einer Unfallflucht mit hohem Schaden in Langenseifen am Freitagvormittag sucht die Polizei nun nach dem Verursacher. Eine 87-Jährige hatte einen schwarzen Opel Crossland gegen 08:10 Uhr in der Neustraße am Fahrbahnrand abgestellt. Bis zu ihrer Rückkehr gegen 11:50 Uhr ist ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen die linke Front des Opel gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Fahrzeuges hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR und entfernte sich einfach von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nachbarn hatten gegen 12:00 Uhr einen Knall auf der Straße gehört, der zu einem Unfall passen könnte. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 um Hinweise.

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15.04.2024

5. Schwerverletzte nach Zusammenstoß von zwei Zweirädern - Radfahrer verstorben, Bundesstraße 42, bei Lorch, Sonntag, 14.04.2024, 17.05 Uhr

(wie) Der 74-jährige Radfahrer ist am Montag infolge der schweren Verletzungen, die er bei dem Verkehrsunfall erlitten hat, in einer Klinik in Wiesbaden verstorben. Die Polizei ermittelt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft.

