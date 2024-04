PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wichtige Ergänzung zur Pressemitteilung vom 15.04.2024

Bad Schwalbach (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 15.04.2024

5. Schwerverletzte nach Zusammenstoß von zwei Zweirädern, Bundesstraße 42, bei Lorch, Sonntag, 14.04.2024, 17.05 Uhr

(da)Bei einem Unfall zweier Zweiräder auf einer Bundesstraße bei Lorch sind am Sonntag eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Die 18-Jährige war mit ihrem Motorrad auf der B42 von Rüdesheim kommend in Richtung Bächergrund unterwegs. Gleichzeitig kam ihr ein 74-jähriger Mann mit seinem Fahrrad entgegen. Der Radfahrer wollte nun verbotswidirig die B42 überqueren, um auf einen Radweg entlang des Rheins zu gelangen. Dabei übersah er vermutlich die entgegenkommende Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Beteiligten schwer verletzten. Der Radfahrer wurde schwerstverletzt von Notarzt und Rettungsdienst behandelt. Sobald möglich, flog ein Rettungshubschrauber den Mann in eine Wiesbadener Klinik. Ein Rettungswagen brachte die Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

