POL-RTK: Einladung zu einer Medien-Kontrollstelle - sicher.mobil.leben

Bad Schwalbach (ots) - 1. In Geräteraum an Wohnhaus eingestiegen, Niedernhausen, Idsteiner Straße, bis Donnerstag, 11.04.2024, 17:50 Uhr (wie) Unbekannte sind in den letzten Tagen in einen Geräteraum an einem Wohnhaus in Niedernhausen eingestiegen. Die Täter gelangten über ein unverschlossenes Gartentor auf das ...

mehr