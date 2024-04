PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ In Geräteraum an Wohnhaus eingestiegen +++ Kabeldiebe suchen Baustelle heim +++ Schwerverletzt bei Unfall auf B 54 +++

Bad Schwalbach (ots)

1. In Geräteraum an Wohnhaus eingestiegen, Niedernhausen, Idsteiner Straße, bis Donnerstag, 11.04.2024, 17:50 Uhr

(wie) Unbekannte sind in den letzten Tagen in einen Geräteraum an einem Wohnhaus in Niedernhausen eingestiegen. Die Täter gelangten über ein unverschlossenes Gartentor auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Idsteiner Straße. Sie versuchten die Zugangstür zu einem Geräteraum an dem Gebäude aufzubrechen, was aber offenbar misslang. Somit öffneten sie ein Fenster zu dem Raum gewaltsam und gelangten durch dieses in das Innere. Bisher ist noch nicht klar, ob etwas aus dem Geräteraum entwendet wurde, der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Die Einbrecher verschwanden unerkannt vom Grundstück. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 entgegen.

2. Kabeldiebe suchen Baustelle heim,

Eltville-Erbach, Kloster-Eberbach-Straße, Mittwoch, 10.04.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Kabeldiebe auf einer Baustelle in Eltville-Erbach zugeschlagen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Behelfstür eines Rohbaus in der Kloster-Eberbach-Straße. Aus einem Lagerraum in Inneren des Gebäudes wurden drei Kabeltrommeln mit Kupferdraht gestohlen. Wie die Beute im Wert von circa 3.000 EUR abtransportiert wurde, ist unbekannt. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 entgegen genommen.

3. Schwerverletzt bei Unfall auf B 54,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Donnerstag, 11.04.2024, 13:20 Uhr

(wie) Am Donnerstag sind bei einem Verkehrsunfall auf der B 54 in Bleidenstadt drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 87-Jähriger befuhr mit einem Audi den Hahner Weg von der Straße "Im Storchengraben" kommend in Richtung B 54/Aarstraße. Beim Einbiegen in die Aarstraße übersah der Mann einen vorfahrtsberichtigt vom ZOB kommenden Jeep, der von einer 63-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, bei der beide Personen verletzt wurden. Der 87-Jährige wurde schwerverletzt vom Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht, die 63-Jährige galt bei ihrer Einlieferung in ein anderes Krankenhaus als leichtverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf mindestens 35.000 EUR geschätzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Aarstraße.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell