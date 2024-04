PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Unglaubliche Alkoholfahrten +++ Berauscht Streifenwagen trotz Verbots überholt +++ Bei Zusammenstoß schwer verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Unglaubliche Alkoholfahrten,

Rüdesheim, Geisenheimer Straße und Auf der Lach, Mittwoch, 10.04.2024, 19:50 Uhr und 20:40 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat die Polizei in Rüdesheim nicht schlecht gestaunt, als sie zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr zog. Zeugen hatten die Beamten über ein verdächtiges Fahrzeug an der Rüdesheimer Autofähre informiert. Eine Streife entdeckte den Renault nahe des Fähranlegers und folgte diesem. Nachdem die äußerst auffällige Fahrweise des Fahrers beobachtet worden war, stoppten die Polizisten das Fahrzeug in der Geisenheimer Straße. Am Steuer saß ein 45-Jähriger, auf dem Beifahrersitz ein ungesichertes zehnjähriges Kind. Da der Fahrer deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 3,7 Promille an. Somit nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Das Kind wurde von einer weiteren Streife mitgenommen, die sich auch im Weiteren um die Kleine kümmerte. Wenig später erschien die verständigte Ehefrau und Mutter ebenfalls mit einem Renault an der Dienststelle. Im nun folgenden Gespräch stellten eine Beamtin auch bei ihr Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Der fällige Test zeigte ein Ergebnis von über 1,3 Promille. Somit wurde auch die 46-Jährige festgenommen und eine Blutentnahme bei beiden Elternteilen angeordnet. Diese führte ein Arzt in den Räumlichkeiten der Polizeistation durch. Die Beamten stellten die Führerscheine sicher und untersagten die Weiterfahrt mit den Fahrzeugen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Geisenheimer Familie entlassen.

2. Berauscht Streifenwagen trotz Verbots überholt, Eltville, Bundesstraße 42, Mittwoch, 10.04.2024, 20:45 Uhr

(wie) Ein Mann hat am Mittwochabend bei Eltville unter Drogeneinfluss trotz Überholverbotes einen Streifenwagen überholt. Die Beamten waren von der Dreistigkeit des Fiatfahrers erstaunt, als dieser den Streifenwagen auf der B 42 in Höhe Erbach in Richtung Rüdesheim überholte. Trotz der doppelt durchgezogenen Fahrbahnmarkierung und einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h überholte der 21-Jährige den Streifenwagen und zwei weitere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Somit nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und mussten auf weit über 120 km/h beschleunigen, um auf den Fiat aufschließen zu können. Dieser wurde dann an der Tankstelle in Höhe Hattenheim gestoppt. Der junge Fahrer war erstaunt über die Kontrolle und gab an, dass er kein Problem beim Überfahren der durchgezogenen Linien gesehen habe. Da die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum bei dem 21-Jährigen feststellten, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC, somit musste der Mann zuvor Cannabis konsumiert haben. Es folgte eine Blutentnahme in den Räumen der Polizeistation Eltville, von wo der Mann nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

3. Motorradfahrer gestürzt und verletzt, Walluf, Hohlweg, Mittwoch, 10.04.2024, 10:20 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag ist in Walluf ein Motorradfahrer gestürzt und dabei verletzt worden. Der 54-Jährige befuhr mit einer Honda den Hohlweg in Richtung des Steinritzwegs. Auf Höhe des dortigen Bahnübergangs verlor er an einer Fahrbahnschwelle die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte ein Geländer der Bahnüberführung und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR.

4. Bei Zusammenstoß schwer verletzt,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Mittwoch, 10.04.2024, 21:45 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Bleidenstadt sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Eine 29-Jährige befuhr mit einem VW die B 54 von der Magistrale kommend in Richtung Aarstraße. An der Kreuzung missachtete sie das Stoppschild und fuhr in die Aarstraße ein. Es kam zur Kollision mit einem dort fahrenden Fiat Ducato, der von einem 43-Jährigen in Richtung des ZOB gesteuert wurde. Der Fiat prallte in die Seite des VW und verletzte dabei die 29-jährige Fahrerin schwer. Sie wurde vom Notarzt behandelt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen fest, der bei der Kollision leicht verletzt worden war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,7 Promille. Daher nahmen die Polizisten den Mann fest und brachten ihn für eine Blutentnahme zur Dienststelle. Nach Sicherstellung seines Führerscheins durfte der Mann die Polizeistation wieder verlassen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 22.000 EUR. Weitere Insassen der Fahrzeuge wurden nicht verletzt, mehrere Zeugen konnten den Unfall beobachten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell