POL-RTK: +++ Gewalttäter trotz Widerstands festgenommen +++ Mann verprügelt - Zeugen gesucht +++ Bei Verkehrsunfall verletzt +++

1. Gewalttäter trotz Widerstands festgenommen, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Dienstag, 09.04.2024, 16:05 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat ein Mann in Wehen eine Frau und ein Kind geschlagen, bei der folgenden Festnahme wehrte er sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizei. Der 39-Jährige begab sich gegen 16:05 Uhr alkoholisiert zur Wohnungstür einer ebenfalls 39-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Aarstraße. Der Mann trat die Wohnungstür ein und attackierte die Frau sofort mit Schlägen ins Gesicht. Anschließend wandte er sich sogar dem achtjährigen Sohn der Frau zu und schlug auch diesem ins Gesicht. Die Verletzten konnten sich aus dem Haus ins Freie retten und die Polizei verständigen. Mehrere Streifen eilten nach Wehen und trafen die deutlich sichtbar verletzte Frau am Haus an. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am Vortag, dieser war allerdings nicht in dieser Form eskaliert. Die Beamten begaben sich zu der Wohnung des 39-Jährigen, um diesen festzunehmen. Der Mann versuchte ein Eindringen der Beamten in seine Wohnung zu verhindern und griff diese an. Somit mussten die Polizisten körperliche Gewalt und Pfefferspray einsetzen, um den Schläger zu Boden zu bringen und fesseln zu können. Rettungssanitäter spülten dem Mann anschließend die Augen aus. Weitere Behandlungen waren aufgrund seines extrem aggressiven Verhaltens nicht möglich. Auch auf dem Transportweg zum Polizeigewahrsam beruhigte sich der 39-Jährige nicht und beleidigte die Beamten fortwährend. Zudem versuchte er die Polizisten anzuhusten, weshalb ihm schließlich eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden musste. Auf richterliche Anordnung wurde der Schläger bis zum Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gegen den 39-Jährigen eingeleitet.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Idstein-Eschenhahn, Pfahlgrabenstraße, Dienstag, 09.04.2024, 08:55 Uhr bis 11:35 Uhr

(wie) In Eschenhahn sind Unbekannte am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus eigebrochen. Die Einbrecher verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Pfahlgrabenstraße. Im Inneren durchsuchten sie diverse Behältnisse, wobei sie Bargeld und Schmuck erbeuteten. Anschließend verschwanden die Täter mit ihrer Beute im Wert von circa 350 EUR unerkannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06126/ 9394-0.

3. Mann verprügelt - Zeugen gesucht,

Lorch, Bleichstraße, Sonntag, 31.03.2024, 22:00 Uhr

(wie) Am Ostersonntagabend ist in Lorch ein Mann von mehreren Angreifern verprügelt worden, die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Streifen der Rüdesheimer Polizei waren am Abend des 31.03.2024 zweimal in Lorch im Einsatz. Zunächst war lediglich eine Streitigkeit gemeldet worden. Hier war zunächst kein weiteres Einschreiten der Beamten notwendig. Gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei allerdings wieder nach Lorch gerufen, da es in der Bleichstraße zu einer Schlägerei gekommen sei. Die Beamten trafen dort auf einen deutlich verletzten Mann und verständigten den Rettungsdienst. Der Verletzte war offenbar auf dem Nachhauseweg von drei Männern angegriffen, geschlagen und schwer verletzt worden. Die Angreifer sollen den 54-Jährigen dabei auch von hinten festgehalten und mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Die Auseinandersetzung habe sich bis in die kleine Parkanlage an der Rheinuferstraße verlagert. Anschließend seien die Angreifer verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 zu melden. Insbesondere die Fahrerin eines silbernen Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Deren Fahrzeugtür hatte der Verletzte nach dem Angriff geöffnet.

4. Baumaterial gestohlen,

Eltville-Hattenheim, Lehnstraße, Montag, 08.04.2024, 14:00 Uhr bis Dienstag, 09.04.2024, 08:00 Uhr

(wie) Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagmorgen ist in Hattenheim Baumaterial von einer Baustelle entwendet worden. Bisher Unbekannte begaben sich zu der Baustelle in der Lehnstraße und wählten ihre Beute aus den dort gelagerten Baumaterialen aus. Schließlich entwendeten sie Poller, ein Technikuntergestell und mehrere Kisten mit Stahlbauteilen. Zum Abtransport der Beute im Wert von circa 3.000 EUR wird ein Fahrzeug notwendig gewesen sein. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 entgegen.

5. Bushaltestelle beschädigt,

Niedernhausen-Engenhahn, Lenzenmühle, bis Dienstag, 09.04.2024, 09:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen ist die Verglasung einer Bushaltestelle in Engenhahn mutwillig beschädigt worden. Das Ordnungsamt der Gemeinde Niedernhausen informierte am Dienstag die Polizei, da die Beschädigung an der Bushaltestelle "Lenzenmühle" festgestellt worden war. Unbenannte hatten offenbar gewaltsam auf die Scheibe und deren Metallhalterung eingewirkt, sodass es zum Zerspringen des Glases kam. Der Sachschaden wird mit circa 5.000 EUR beziffert. Hinweise erbittet die Idsteiner Polizei unter der Rufnummer 06126/ 9394-0.

6. Bei Verkehrsunfall verletzt,

Waldems-Esch, Bundesstraße 8, Dienstag, 09.04.2024, 13:45 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall bei Waldems-Esch drei Personen verletzt worden. Eine 82-Jährige befuhr mit einem Skoda die B 8 von Esch kommend in Richtung Glashütten. Kurz hinter dem Ortsausgang Esch wurde ihr nach eigenen Angaben schwarz vor Augen und sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierdurch geriet sie nach links in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich gegen den entgegenkommenden Land Rover eines 62-Jährigen. Bei dem Aufprall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, bei allen genügte eine Behandlung des Rettungsdienstes an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 8 einseitig gesperrt werden.

