PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Kabeldiebe auf Baustelle +++ Schlägerei in Niederwalluf +++ Weiterer Mülleimer brennt - Tatverdächtiger festgenommen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Kabeldiebe auf Baustelle,

Idstein, Im Altenhof, Freitag, 05.04.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 08.04.2024, 08:00 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Kabeldiebe auf einer Baustelle in Idstein Beute gemacht. Die Unbekannten nutzten einen unbeobachteten Zeitraum, um auf einer Baustelle in der Straße "Im Altenhof" einen Stromverteilerkasten gewaltsam zu öffnen. Danach entwendeten sie die Strom- und Starkstromkabel, Kabeltrommeln und bereits verbaute Elektroleitungen des Rohbaus. Anschließend entkamen die Täter unerkannt mit ihrer Beute im Wert von circa 10.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 um Hinweise.

2. Auto aufgebrochen,

Walluf, Bahnhofstraße, Samstag, 06.04.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 08.04.2024, 11:30 Uhr

(wie) In Niederwalluf ist im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagvormittag ein Auto aufgebrochen worden. Ein 58-Jähriger hatte einen schwarzen Mercedes im Hinterhof eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße abgestellt. Als er am Montag zu diesem zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter eine Scheibe an dem Pkw eingeschlagen hatte. Aus dem Inneren hatte der Täter Bargeld entwendet. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf circa 2.000 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06123/ 9090-0.

3. Schlägerei in Niederwalluf,

Walluf, Hauptstraße, Montag, 08.04.2024, 23:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in Niederwalluf mehrere Männer in Streit geraten und haben sich auf der Straße geschlagen. Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei in die Hauptstraße gerufen, da sich dort mehrere Männer schlagen würden. Mehrere Streifen fuhren zur angegebenen Örtlichkeit und fanden dort eine Gruppe Menschen vor, die sich noch lautstark stritten aber nicht mehr schlugen. Aus unerfindlichen Gründen waren zuvor mehrere Heranwachsende wegen des Parkens vor einem Haus in Streit geraten, der schnell in eine handfeste Auseinandersetzung ausartete. Mehrere Personen wurden bei der Schlägerei leicht verletzt, ein Rettungswagen wurde daher angefordert. Die Rettungssanitäter untersuchten und behandelten die Verletzten, ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten wieder entlassen. Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzungen wurden eingeleitet. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 entgegen.

4. Diebe beschädigen Motorroller,

Eltville, Goetheweg, Sonntag, 24.03.2024, 20:00 Uhr bis Montag, 25.03.2024, 05:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Eltville versucht, einen Motorroller zu entwenden und diesen dabei beschädigt. Die Diebe näherten sich im Schutze der Dunkelheit dem vor einem Wohnhaus stehenden grauen Motorroller der Marke Piaggio und versuchten das Lenkerschloss des Zweirads zu überwinden. Dies gelang den Unbekannten nicht und sie ließen von ihrem Vorhaben ab. Zurück blieb der beschädigte Motorroller, die nun notwendige Reparatur wird mit circa 300 EUR veranschlagt. Hinweise erbittet die Eltviller Polizei unter der Rufnummer 06123/ 9090-0.

5. Weiterer Mülleimer brennt - Tatverdächtiger festgenommen, Rüdesheim, Kastanienallee, Montag, 08.04.2024, 22:15 Uhr

(wie) In Rüdesheim wurde am späten Montagabend wieder ein Mülleimer in Brand gesteckt, dank beherzt eingreifender Zeugen konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Gegen 22:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen brennenden Mülleimer im Hafenpark an der Kastanienallee nahe des Parkplatzes an der Tennisanlage informiert. Kurz darauf wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei Jugendliche einen weiteren Jugendlichen festhalten würden, der das Feuer gelegt haben soll. Die Feuerwehr eilte zu dem Mülleimer und löschte diesen. Zwischenzeitlich konnte sich der Festgehaltene losreißen und mit einem Tretroller fliehen. Er soll auch mit einem Messer hantiert haben. Aufgrund der guten Beschreibung konnte die Polizei den Flüchtigen in der Rüdesheimer Innenstadt noch auf dem Tretroller anhalten und festnehmen. Ein Messer sowie mehrere Feuerzeuge führte er in einem Rucksack mit sich. Die Beamten mussten den unkooperativen 14-Jährigen mit zur Dienststelle nehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Der Sachschaden an dem Mülleimer wird auf circa 250 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

