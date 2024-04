PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrecher aktiv +++ Autofahrer macht fast alles falsch +++ Weitere Motorradfahrer bei Unfällen verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher aktiv,

Idstein und Taunusstein-Wehen, bis Sonntag, 07.04.2024, 12:15 Uhr

(wie) Am Wochenende sind Einbrecher in Idstein und Wehen aktiv gewesen. Unbekannte brachen in der Nassauer Straße in Idstein das Gartentor zum Grundstück eines Einfamilienhauses auf und begaben sich dann zur Terrassentür des Gebäudes. Diese versuchten die Einbrecher ebenfalls gewaltsam zu öffnen, was aber offensichtlich misslang. Somit verschwanden die Täter kurz darauf unverrichteter Dinge, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Erfolgreicher waren leider Einbrecher am Samstag in der Breslauer Straße in Wehen. Dort gelangten Unbekannte zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus und begaben sich in die elfte Etage des Gebäudes. Dort öffneten sie die Wohnungstür gewaltsam und gelangten in das Innere der Wohnung. Aus dieser wurden dann zwei Spielekonsolen und Bargeld entwendet. Anschließend entkamen die Einbrecher auch hier unerkannt. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 350 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 um Hinweise.

2. Mülleimer in Brand gesteckt,

Rüdesheim, Kastanienallee, Sonntag, 07.04.2024, 21:40 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend ist in Rüdesheim ein öffentlicher Mülleimer in Brand gesteckt worden. Bisher Unbekannte zündeten am Parkweg in dem Grünstreifen zur Straße "Auf der Lach" hin einen Plastikmülleimer an. Hierzu wurde nach bisherigen Ermittlungen eine Flasche Händedesinfektionsmittel genutzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06722/ 9112-0.

3. Autofahrer macht fast alles falsch,

Taunusstein-Hahn, Grillparzerstraße, Samstag, 06.04.2024, 05:05 Uhr

(wie) Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der gegen eine Menge Gesetze verstoßen hatte. Eine Streife kontrollierte gegen 05:05 Uhr in der Grillparzerstraße einen BMW mit Kölner Kennzeichen. Der Fahrer stand dabei offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille. Der zusätzlich durchgeführte Drogenvortest schlug auf Kokain an. Daher wurde der 37-jährige Fahrer festgenommen. Die an dem BMW angebrachten Kennzeichen waren nicht auf das Fahrzeug ausgegeben, somit war das Auto weder zugelassen noch versichert. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, weitere Ermittlungen zu dem BMW laufen nun. Immerhin scheint der 37-Jährige bis zu seiner Trunkenheitsfahrt noch im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Diesen Umstand mussten die Polizisten allerdings durch die Sicherstellung des Dokumentes ändern. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Betrunken Radfahrer aus dem Verkehr gezogen, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Sonntag, 07.04.2024, 23:00 Uhr

(wie) In Bad Schwalbach hat die Polizei am späten Sonntagabend einen stark betrunkenen Radfahrer gestoppt. Der 43-Jährige war einer Streife in der Adolfstraße aufgefallen, weshalb sie ihn zur Kontrolle anhielten. Im Gespräch bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch im Atem des 43-Jährigen, weshalb sie ihn einen Test durchführen ließen. Das Testgerät zeigte daraufhin einen Wert von über 2,5 Promille an. Dies erstaunte die Polizisten, da der Mann ohne Ausfallerscheinungen auf seinem Mountainbike unterwegs gewesen war. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Arzt für eine Blutentnahme verständigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 43-Jährige die Polizeidienststelle wieder verlassen.

5. Weitere Motorradfahrer bei Unfällen verletzt, Geisenheim und Wisperstraße, Sonntag, 07.04.2024, 14:50 Uhr und 19:15 Uhr

(wie) Auch am Sonntag sind wieder Motorradfahrer bei Unfällen im Landkreis verletzt worden. Eine 30-Jährige befuhr mit einer Ducati die K 630 von Geisenheim kommend in Richtung Rüdesheim. Eine 66-Jährige bog mit einem Renault von der L 3545 auf die K 630 ab und übersah dabei offenbar das Motorrad. Die 30-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich die Motorradfahrerin leicht, am Kraftrad entstand Sachschaden. Auf der Wisperstraße kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Unfall. Hier war ein 18-Jähriger mit einem Triumph Motorrad von Geroldstein in Richtung Lorch unterwegs, als er in einer Linkskurve beim Parkplatz Herbach nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen das Hinweisschild zum Wanderparkplatz prallte. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zu Beginn der Motorradsaison bittet die Polizei alle Motorradfahrer um besondere Vorsicht. Gehen Sie es langsam an und überschätzen Sie sich nicht! Gewöhnen Sie sich mit Ruhe wieder ans Motorradfahren und bedenken Sie, dass Sie nicht alleine auf der Straße sind! Ebenso werden alle Autofahrer gebeten, wieder verstärkt mit Motorrädern zu rechnen und auf diese zu achten; insbesondere beim Ein- oder Abbiegen.

