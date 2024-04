PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Mehrere Fahrzeuge beschädigt+++Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet+++Motorradfahrer angefahren und geflüchtet+++mehrere Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Lorch, Rheinstraße/ Steingasse Freitag, 12.04.2024, 21: 40 Uhr bis Samstag, 13.04.2024, 11:30 Uhr

(SIm) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte mehrere geparkte Fahrzeuge in Lorch beschädigt. Unbekannte Täter haben zwischen 21:40 Uhr und 11:30 Uhr an mehreren geparkten Fahrzeugen im Bereich der Rheinstraße, Ecke Steingasse die Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 91120 entgegen.

2. Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet Idstein-Wörsdorf, Walsdorfer Straße Samstag, 13.04.2024, 21:35 Uhr

(SIm) Am Samstagabend hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw angefahren und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Gegen 21:35 Uhr parkte in der Walsdorfer Straße in Idstein-Wörsdorf vermutlich ein grüner BMW rückwärts aus einem Parkplatz aus und beschädigte dabei einen geparkten weißen Audi. Der Fahrer des BMW entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Motorradfahrer angefahren und geflüchtet Idstein, Dammühlenweg - Radweg "Zissenbach" Samstag, 13.04.2024, 21:00 Uhr

(SIm) Am Samstagabend fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Fahrer eines Kleinkraftrades an und flüchtete nach dem Zusammenstoß. Gegen 21:00 Uhr befuhren ein Pocket Bike (Miniaturmotorrad) und ein weißer Kleinwagen den Radweg "Zissenbach" in Idstein, aus Richtung Dammühlenweg in Richtung Im Hahnstück. Als der Fahrer des Kleinwagens am Pocket Bike vorbeifahren wollte, touchierte er dieses, wodurch der 31-jährige Zweiradfahrer zu Fall kam und dabei leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Kleinwagens flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle in Richtung der Sportplätze. Bei dem geflüchteten Kleinwagen soll es sich vermutlich um einen weißen oder silbernen Fiat Panda oder Punto mit RÜD-Kennzeichen gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall mit Wild verletzt Idstein, B 275, zwischen Idstein und Eschenhahn Samstag, 13.04.2024, 11:10 Uhr

(SIm) Am Samstagvormittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 275 bei Idstein verletzt. Ein 64-jähriger aus Hungen befuhr gegen 11:10 Uhr mit seinem BMW-Motorrad die B 275, aus Richtung Idstein kommend in Fahrtrichtung Eschenhahn. Im Bereich einer Linkskurve kollidierte der Motorradfahrer mit einem Wildschwein, welches die Fahrbahn kreuzte. Er überschlug sich mehrfach und musste leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro beziffert.

5. Motorradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt Heidenrod, L 3033, zwischen Geroldstein und Ramschied Samstag, 13.04.2024, 17:34 Uhr

(SIm) Am Samstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der L 3033 leicht verletzt. Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus dem Westerwaldkreis befuhr mit seiner Kawasaki gegen 17:34 Uhr die L 3033 zwischen Heidenrod-Geroldstein und Bad Schwalbach-Ramschied. Kurz vor der Abfahrt Springen rutschte der Motorradfahrer in einer Rechtskurve aufgrund von Split auf der Fahrbahn weg und kam zu Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt.

