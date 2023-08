Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit frisiertem Moped unterwegs

Eichsfeld (ots)

Am Freitag, 04.08. 21:23 Uhr, stellten Beamte der PI Eichsfeld während der Streifendiensttätigkeit in Weißenborn-Lüderode, Bornbergstraße einen Mopedfahrer fest. Als dieser kontrolliert werden sollte, flüchtete der Fahrer zuerst mit dem Moped, stellte sein Gefährt in einer Nebenstraße ab um dann die weitere Flucht fußläufig fortzusetzen. Die fußläufige Verfolgung endete schließlich in einem angrenzenden Rapsfeld, wo der 22jährige Fahrzeugführer gestellt werden konnte. Der Grund seines Fluchtverhaltens stellte sich auch schnell heraus, denn aufgrund der erheblichen baulichen und leistungssteigernden Veränderungen am Moped konnte die erforderliche Fahrerlaubnisklasse nicht nachgewiesen werden. Ebenfalls bestand keine Zulassung für das Moped. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt und das Moped sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell