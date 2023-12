Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - mehrere Körperverletzungsdelikte

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet Landau zu drei Körperverletzungsanzeigen. Gegen 00:30 Uhr kam es in der Stadtschreibergasse zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, bei denen der 20-Jährige Beschuldigte ein Cuttermesser zog und es dem 25-jährigen Geschädigten einmal in die Brust und einmal in den Rücken stach. Der Geschädigte erlitt hierdurch oberflächliche Schnittwunden, die in einem umliegenden Krankenhaus versorgt wurden. Der 20-Jährige Beschuldigte flüchtete im Anschluss fußläufig in unbekannte Richtung. Gegen 04:15 Uhr kam es zunächst in der Xylanderstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der ein bisher unbekannter Beschuldigter den beiden 23-jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlug. Die beiden Geschädigten wurden hierdurch leicht verletzt. Der bisher unbekannte Beschuldigte flüchtete ebenfalls fußläufig in unbekannte Richtung. Weiterhin kam es gegen 04:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Königstraße. Hierbei schlug ein 27-jähriger einem 36-Jährigen ins Gesicht. Im Gegenzug beschuldigte der 27-Jährige den 36-Jährigen, dass dieser ihn beleidigt, sein Sweatshirt zerrissen und am Hals gekratzt habe. Der 36-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Sachdienliche Hinweise zu einer der genannten Körperverletzungsanzeigen oder den flüchtenden Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

