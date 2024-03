Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - berauscht aus dem Verkehr gezogen

Germersheim (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 24-jähriger Autofahrer in der Straße An Fronte Lamotte in Germersheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Letztlich gab er zu, am Wochenende Kokain konsumiert zu haben. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

