Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Nach Unfallflucht nach Polizisten geschlagen

Landau (ots)

Am 08.03.2024 wurde der Polizeiinspektion Landau gegen 3 Uhr ein Verkehrsunfall in der Annweilerstraße in Landau gemeldet. Hiernach kollidierte eine Motorradfahrerin ohne Fremdeinwirkung mit einem Stromkasten und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 46-Jährige Unfallverursacherin konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Bei ihr konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein freiwilliger Alkoholtest wurde verweigert. Daher wurde ihr die Mitnahme zur Dienststelle zwecks Blutentnahme eröffnet. Damit war die 46-Jährige nicht einverstanden und schlug mehrmals nach den eingesetzten Beamten. Unter Anwendung von unmittelbarem Zwang musste sie der Blutprobe zugeführt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die 46-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

