Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mit Verkehrssituation überfordert

Landau (ots)

Am 07.03.2024 befuhr gegen 16 Uhr ein 29-jähriger Skoda-Fahrer die A65 in Fahrtrichtung Norden und fuhr an der Abfahrt Landau-Zentrum ab. Am folgenden Kreisverkehr war er nach eigenen Angaben mit der Verkehrssituation überfordert und befuhr die falsche Fahrspur. Aufgrund dessen kam es zu einer Kollision mit einer 59-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 14000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Skoda-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell