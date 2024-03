Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen auf L 495

Gemarkung Völkersweiler (ots)

Am 05.03. und 06.03.2024, wurden in den Nachtmittags- und Abendstunden, auf der L 495, in der Gemarkung Völkersweiler, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am 05.03.24 wurden im 70Km/h- Bereich, in Fahrtrichtung Völkersweiler 82 Fahrzeugführer beanstandet, was bei 264 gemessenen Fahrzeugen eine Beanstandungsquote von 31 % bedeutet. Die Spitze lag bei 111 Km/h. Am 06.03.24 lag die Beanstandungsquote in Fahrtrichtung Völkersweiler bei 12 % und in Fahrtrichtung Lug bei 16 %. Insgesamt wurden an diesem Tag 96 Fahrzeugführer beanstandet. Die Spitzengeschwindigkeit wurde mit 103 Km/h in Richtung Lug gemessen.

