POL-PDLD: Germersheim/Rülzheim - 2 x ohne Fahrerlaubnis, 10 Gurtmuffel, 10 Handysünder, 16 technische Mängel

Germersheim/Rülzheim (ots)

Am 07.03.2024 kontrollierte die Polizei zunächst den Verkehr in der Bahnhofstraße in Rülzheim. Hierbei wurden insgesamt sechs Fahrzeuge mit technischen Mängeln und ein "Gurtmuffel" festgestellt. Zudem war ein Autofahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. In der Rheinbrückenstraße waren nochmal neun Autofahrer nicht angeschnallt und ein Fahrzeug wies technische Mängel auf. Abschließend wurde der Verkehr auf der Bundesstraße 9 ins Visier genommen. Zehn Autofahrer hatten während der Fahrt ihr Handy am Ohr. Einer davon hatte zudem keine Fahrerlaubnis und musste seine Fahrt beenden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

