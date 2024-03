POL-PDLD: Westheim - Schulwegüberwachung

Landau (ots) - Am 07.03.2024 befuhr gegen 16 Uhr ein 29-jähriger Skoda-Fahrer die A65 in Fahrtrichtung Norden und fuhr an der Abfahrt Landau-Zentrum ab. Am folgenden Kreisverkehr war er nach eigenen Angaben mit der Verkehrssituation überfordert und befuhr die falsche Fahrspur. Aufgrund dessen kam es zu einer Kollision mit einer 59-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Unfall leicht ...

