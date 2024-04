PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Wilde Auseinandersetzung +++ Joint an Jugendliche abgegeben +++ Schwerverletzte nach Zusammenstoß von zwei Zweirädern +++

1. Wilde Auseinandersetzung,

Idstein, Im Hahnstück/Dammmühlenweg, Samstag, 13.04.2024, 21:10 Uhr

(wie) Am Samstagabend kam es zu einer wilden Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Idstein, bei der ein Mann verletzt wurde. Der 31-Jährige befuhr mit einem nicht zugelassenen Pocketbike den Fußweg entlang des Dammmühlenwegs. Hierbei wurde er von einem weißen Pkw verfolgt, der ihn schließlich zu Fall brachte. Anschließend floh der Mann zu Fuß vor zwei Angreifern aus dem Pkw, die ihn in der Straße "Im Hahnstück" einholten und verprügelten. Zudem wurde er eine Treppe hinabgestoßen. Danach ging es zurück zum Wendehammer "Dammmühlenweg", wo sich die Auseinandersetzung fortsetzte. Dort konnte die Polizei die Männer schließlich trennen. Der deutlich sichtbar verletzte 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden 23 und 29 Jahre alten Angreifer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Im Bereich der Auseinandersetzung fand die Polizei eine abgelegte Softairwaffe, auch Blutspuren konnten gesichert werden. Der 31-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, hatte keinen Führerschein und das Poketbike nicht zugelassen. Somit fertigten die Beamten diverse Strafanzeigen gegen alle Beteiligten. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 entgegen.

2. Joint an Jugendliche abgegeben,

Eltville, Erbacher Straße/Leinpfad, Samstag, 13.04.2024, 23:30 Uhr

(wie) In Eltville habe zwei Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Joint an Jugendliche abgegeben. Eine Streife kontrollierte gegen 23:30 Uhr eine Gruppe von zwei Männern und drei Jugendlichen, die sich auf einer Parkbank am Rheinufer (Leinpfad) aufhielten und beim Erblicken des Streifenwagens etwas ins Gebüsch geworfen hatten. Bei der Kontrolle stellte sich der Gegenstand als Joint heraus. Die jeweils 31-jährigen Männer hatten Cannabis und weiteren Konsummaterialien dabei. Da sie den Joint allerdings auch an die drei 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen weitergegeben hatten und diese nun deutlich sichtbar berauscht waren, musste die Polizei eine Strafanzeige gegen die Männer fertigen. Weder der Konsum im Beisein der Jugendlichen, noch die Abgabe der Drogen an diese ist erlaubt und auch nach der neuen Gesetzeslage explizit verboten.

3. Fahrraddiebe in Kellerräumen,

Idstein, Kronberger Straße, Montag, 08.04.2024, 12 Uhr bis Samstag, 13.04.2024, 11.20 Uhr

(da)Am Samstag musste ein Mann aus Idstein feststellen, dass Diebe sein Fahrrad gestohlen hatten. Der Idsteiner ging gegen 11.20 Uhr in den Keller des Mehrfamilienhauses in der Kronberger Straße und stellte fest, dass sein Mountainbike "Specialized Kenevo FSR" in schwarz nicht mehr da war. Die Diebe hatten es zu einem noch unbekannten Zeitpunkt seit dem 08.04.2024 gestohlen. Die Polizei ermittelt nun. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Medizinischer Notfall führt zu Unfall und Totalschaden, Geisenheim, Johannisberg, Kanzler-Metternich-Straße, Sonntag, 14.04.2024, 9.40 Uhr

(da)Ein medizinischer Notfall bei einer Autofahrerin führte am Sonntag zu einem Unfall mit Totalschaden. Die 81-Jährige fuhr gegen 9.40 Uhr in Geisenheim auf der Kanzler-Metternich-Straße, als sie das Bewusstein verlor und so mit ihrem Auto in ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand fuhr. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem Auto, einer Mercedes B-Klasse, entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt.

5. Schwerverletzte nach Zusammenstoß von zwei Zweirädern, Bundesstraße 42, bei Lorch, Sonntag, 14.04.2024, 17.05 Uhr

(da)Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Lorch ist am Sonntag eine Frau schwer verletzt worden. Die 18-Jährige war mit ihrem Motorrad auf der B42 von Rüdesheim kommend in Richtung Bächergrund unterwegs. Gleichzeitig kam ihr ein 74-jähriger Mann mit seinem Fahrrad entgegen. Der Radfahrer wollte nun die B42 überqueren, um auf einen Radweg entlang des Rheins zu gelangen. Dabei übersah er vermutlich die entgegenkommende Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Motorradfahrerin schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

