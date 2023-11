Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Tageswohnungseinbrüche in St. Hubert und Tönisberg

Kempen (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 15.00 und 18.15 Uhr brachen Unbekannte ein Haus auf der Hülser Landstraße in St. Hubert ein. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Zwischen 10.30 und 23.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Haus auf dem Helmeskamp in Tönisberg. Auch hier hebelten der oder die Einbrecher die Terrassentür auf. Sie erbeuteten Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (1119)

