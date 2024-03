Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs; Fahrzeug beschädigt und Führerschein weg

Mühlacker (ots)

Den Führerschein abgeben musste ein Verkehrsteilnehmer in der Mühlackerner Innenstadt am frühen Samstagabend, nachdem er mit ca. 1,4 Promille unterwegs gewesen ist.

Ein 37-jähriger Fahrer eines Skodas befuhr kurz nach 18.30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Die vor ihm fahrende Daimler-Fahrerin musste verkehrsbedingt halten. Der Skoda-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des Daimlers auf. Im Zuge der Unfallaufnahme durch Beamten des Polizeireviers Mühlacker stellten diese deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von circa 1,4 Promille. Der Mann wurde für die Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von über 3500 Euro.

