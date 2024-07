Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Senior

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstag (11.07.) erstattete ein 87-jähriger Mann Anzeige, nachdem er am Montag (08.07.) per Telefon von einem vermeintlichen Mitarbeiter der "Bankenaufsicht" kontaktiert worden war. Der Anrufer behauptete, dass man das Konto des Mannes sperren musste, weil jemand versucht habe, Zugriff auf das Konto zu erlangen. Er machte dem Senior weis, dass ein Mitarbeiter der Bank bei ihm zu Hause vorbeikomme und die Debitkarte inklusive Geheimzahl benötige. In der Folge wurden mehrere Abbuchungen im Wert von insgesamt über 3000 Euro vom Konto des 87-Jährigen vorgenommen.

Der zuvor angekündigte und später erschienene Abholer wird beschrieben als 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftig. Er trug ein helles Oberteil und zerissene Bluejeans. Der Kriminelle hatte laut Angaben des Geschädigten "fleischige" Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 23) unter der Telefonnummer 0142/6960.

Die Ermittler waren vor diesem Hintergrund:

Ihre Bank wird Sie niemals nach vertraulichen Daten wie Passwörtern, PINs oder TANs fragen

Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Bank nach

Betrüger setzen oft auf Druck, um ihre Opfer zu verängstigen und zu überrumpeln. Bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich nicht zu überstürzten Entscheidungen drängen

Sollten Sie einen solchen Besuch erhalten, informieren Sie umgehend Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell