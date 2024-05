Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 21-jähriger Autofahrer kollidiert mit Verkehrsschild - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 19. Mai, ist es gegen 17.25 Uhr auf der Giesenkirchener Straße in Mülfort zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Die Polizei Mönchengladbach sucht am Unfall beteiligte Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Der 21-jährige Fahrer eines grauen Honda Jazz bog von einem Parkplatz links auf die Giesenkirchener Straße ab. Dabei geriet er mittig auf eine Verkehrsinsel, wo er mit einem Verkehrsschild kollidierte.

Laut der Aussage des 21-Jährigen sei der Fahrer eines weißen Hondas an dem Unfall beteiligt gewesen. Dieser Honda-Fahrer soll ein schwarzes Auto, das von der Giesenkichener Straße rechts auf den Parkplatz abbiegen wollte, überholt haben. Dabei sei der weiße Honda während des Überholmanövers auf die Fahrspur des 21-Jährigen geraten, so dass er ausweichen musste und auf die Verkehrsinsel geriet. Das Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet nun die beiden vermeintlichen Fahrer der zuvor beschriebenen Autos (schwarz und weißer Honda) um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. Außerdem sucht sie nach weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können. Auch diese werden gebeten sich telefonisch unter der angegebenen Nummer zu melden. (cr)

