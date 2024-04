POL-SE: Halstenbek - Polizei auf der Suche nach Suffolk-Schaf

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (30.03.2024) ist es in der August-Christen-Straße zu einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte um 02:09 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräume des im Supermarkt befindlichen Tabakwarengeschäfts ein und entwendeten ...

mehr