POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Werkzeuge aus Firmenwagen entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Sonnabend, 13.04.2024, gegen 18:00 Uhr auf der Wkingerstraße in Wardenburg. Ein 61jähriger Wardenburger befuhr mit einem Pkw samt Anhänger die Wikingerstraße in Richtung Huntlosen und war im Begriff, nach links in ...

