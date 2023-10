Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Bücherbox- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Eine im Bereich Wetzlarer Platz befindliche Bücherbox geriet in der zurückliegenden Nacht, gegen 01.30 Uhr, in Brand. Offenbar hatten ein oder mehrere Unbekannte die mit Büchern bestückte Telefonzelle in Brand gesetzt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Personen verletzten sich nicht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0266289/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell