POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Seniorin übersieht mit Pkw Rotlicht am Bahnübergang ++ Bahnstrecke gesperrt ++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots) - In insgesamt drei Fällen entwendeten unbekannte Täter von Mittwoch, 10. April 2024, bis Donnerstag, 11. April 2024, hochwertiges Werkzeug aus Kleintransportern. Betroffen waren Transporter, die in der Brauenkamper Straße, der Rubenstraße und in der Dünsener Straße abgestellt waren. In allen Fällen wurden im Zeitraum von ungefähr 18:00 Uhr ...

mehr