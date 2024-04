Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gefährliches Überholmanöver auf B 213 in Dötlingen verursacht beinahe Verkehrsunfall ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 11.04.2024, kam es gegen 08:30 Uhr auf der B 213 im Bereich Dötlingen-Hockensberg zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei dem es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre und der Verursacher nun gesucht wird. Eine 33-jährige Wildeshauserin befuhr mit dem Pkw die B 213 in Richtung Wildeshausen. Ihr entgegen kam ein Lkw, der dann von einem dunkelgrauen Kleinwagen der Marke Mazda überholt wurde. Nur durch das starke Abbremsen ihres Pkw und anschließendem Ausweichen auf den Seitenstreifen gelang es der Wildeshauserin einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Verursacher setzte seine Fahrt mit dem Mazda in Richtung Delmenhorst fort. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

