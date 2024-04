Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Sonnabend, 13.04.2024, gegen 18:00 Uhr auf der Wkingerstraße in Wardenburg. Ein 61jähriger Wardenburger befuhr mit einem Pkw samt Anhänger die Wikingerstraße in Richtung Huntlosen und war im Begriff, nach links in den Hubertusweg abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten 56-jährigen Motorradfahrer aus Oldenburg, der die Wikingerstraße in Gegenrichtung befuhr. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Anhänger des abbiegenden Gespanns, wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad und dem Anhänger entstand ein geschätzter Sachschaden von 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell