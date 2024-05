POL-MG: Geschäftseinbruch in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende kam es in den Stadteilen Eicken und Rheindahlen zu zwei Wohnungseinbrüchen. Die unbekannten Täter drangen auf ungeklärte Weise in das jeweilige Einfamilienhaus auf der Hohenzollernstraße und der Mühlenwallstraße ein und brachen im Anschluss die Türen der betroffenen Wohnungen auf. Beim Tatort auf der Hohenzollernstraße wurde Schmuck in Form von goldenen Armreifen entwendet. ...

